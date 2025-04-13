İngiliz bakan kendisini polise ihbar etti

İngiliz The Guardian'ın haberine göre Eski Londra Ulaşım Komiseri olan Hendy, geçen ay çift katlı otobüsün direksiyonundayken bir yolcunun kendisini mesajlaşırken görmesi üzerine, bu davranışının "yanlış bir karar" olduğunu kabul ederek kamuoyundan ve polisten özür diledi.

PROSTAT KANSERİYLE İLGİLİ MESAJ YAZIYORDU

Yolcunun 31 Mart'ta Londra Metropol Polisi'ne şikayette bulunduğu, olayın ise üç gün önceki yardım turu sırasında yaşandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Lord Hendy, o sırada bir arkadaşına prostat kanseri testiyle ilgili mesaj atıyordu. Etkinlik, demiryolu çalışanlarını destekleyen Railway Family adlı hayır kurumu yararına düzenlenmişti.

Hendy adına konuşan bir sözcü, "Geçen ay Peter Hendy, araç kullanırken telefonunu kullandı. Bu yanlış kararı nedeniyle tam anlamıyla özür diledi ve durumu polise bildirdi." açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA KAPATILMIŞTI ANCAK...

Metropol Polisi, ilk etapta delil yetersizliği nedeniyle dosyanın kapatıldığını, ancak Lord Hendy'nin telefon kullandığını itiraf etmesiyle soruşturmanın yeniden açıldığını doğruladı. Lord Hendy'nin bu ihlal nedeniyle ehliyetine altı ceza puanı eklenmesi ve para cezası alması bekleniyor.

Railway Family etkinliğinin organizatörleri, olay anında resmi bir şikayet almadıklarını, ancak şikayette bulunan kişinin 2 Nisan'da kendilerine bir mesaj göndererek Lord Hendy'yi polise ihbar ettiğini bildirdiğini söyledi.

ORGANİZATÖRLERDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMANIN ADİL ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ UMUYORUZ

Organizatörler konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Railway Family etkinliği, güvenlik kuralları ve düzenlemelerine göre çalışan demiryolu profesyonelleri tarafından organize edilmiştir. Güvensiz uygulamaları hiçbir şekilde desteklemeyiz ya da hoş görmeyiz. Ancak olayın tüm detaylarına hâkim değiliz ve soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesini umuyoruz.

Bu olumlu ve keyifli geçen etkinliğin bu şekilde sonlanmasından dolayı üzgünüz. Lord Hendy'ye etkinliğimize verdiği destek ve katkılarından ötürü bir kez daha teşekkür ederiz."