Dominik’te acı bilanço! Ölü sayısı 226’ya yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısı çöktü (AA)

Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COE) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu duyurdu.