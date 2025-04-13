Dominik'te acı bilanço! Ölü sayısı 226'ya yükseldi
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi. Olayda yaşamını yitirenlerin arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalının olduğu bilgisi paylaşıldı.
Başkent Santo Domingo'da yer alan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki facianın ardından can kaybı artmaya devam ediyor.
Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 226'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 189 olduğunu bildirdi.
Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COE) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği ifade edildi.
Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu duyurdu.
Bu arada eğlence mekanının sahibi Antonio Espaillat, basına yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütülmesi için kapsamlı işbirliği yaptıklarını söyledi.
Olayda yaşamını yitirenlerin arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalının olduğu bilgisi paylaşıldı.
- OLAY
"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.
Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?
- Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?
- Güvenin adresi onlar: Doğuştan en sadık ve güvenilir 3 burç belli oldu
- Akaryakıt tabelaları yeniden değişti: Benzine zam geldi
- 2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?
- Hyundai fiyat listesi yenilendi: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa, Ioniq ve Staria ne kadar oldu?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek
- Bahar ayında kar! Güneşin yerini dondurucu soğuklar aldı: Kuvvetli yağış geliyor!
- Hatay halkından işgalci İsrail'in saldırılarına protesto!
- Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor
- Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinsonun ilk sinyalleri neler?