Gazze’ye çifte karanlık: İsrail’den Gazze’de alternatif enerjiye sistematik darbe

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, özellikle güneş enerjisiyle çalışan altyapılara yönelik sistematik saldırılar düzenlediği bildirildi. Açıklamaya göre, 4 binden fazla ev ve tesis, kara ve hava saldırılarıyla kullanılamaz hale getirildi.

Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı elektrik kesintilerine çözüm olarak kullandığı güneş enerjisi sistemlerinin yok edilmesinin, sivillerin yaşamını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

HAYATİ TESİSLER DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Açıklamada, "vahşi saldırılar" ifadesiyle tanımlanan İsrail'in operasyonlarının; hastane, sağlık merkezi, su kuyusu, arıtma tesisi, üniversite, okul, fırın ve fabrikalarda kullanılan enerji sistemlerini de hedef aldığı belirtildi.

Bu saldırıların sadece askeri değil, doğrudan sivillerin yaşam alanlarını ve temel hizmetleri de yok etmeyi amaçladığı kaydedildi.

"BU SUÇLAR ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR"

Gazze'deki hükümet, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak, bu saldırıların "Gazze'de 2,4 milyon Filistinliye uygulanan soykırımın bir parçası" olduğunu ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılar, Gazze halkının 550 günü aşkın süredir devam eden elektrik kesintilerine karşı geliştirdiği çözümleri hedef alıyor. Bu suçlar, sadece enerji altyapısına değil, yaşam hakkına yöneliktir."

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Gazze hükümeti, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri acilen harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarını durdurması ve faillerin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, insani yardım kuruluşlarının özellikle sağlık, eğitim, su, çevre ve gıda gibi temel hizmetlerin devamlılığı için güvenli ve hızlı şekilde yeni enerji alternatifleri sunması gerektiği vurgulandı.