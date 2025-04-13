Lübnan Başbakanı Selam Şam yolcusu: Suriye hapishanelerinde kaybolan Lübnanlıları konuşacak

Başbakan Selam, Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşın 50. yılı münasebetiyle başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndaki anıta çelenk koydu.



Lübnan'da halkın güvenini yeniden kazanmaya ve reform sürecine katkı sunmaya odaklandıklarını dile getiren Selam, "Bu yıl dönümünden, halkımızın geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamamayı öğreniyoruz. Artık devletimizi inşa etme ve ona güvenme zamanı gelmiştir." dedi.



Suriye'ye yarın yapmayı planladığı ziyarete de değinen Başbakan Selam, "Suriye'de kaybolanlarla ilgili güzel haberlerle dönmeyi temenni ediyorum. Yarın bu konuyla ilgili detayları paylaşacağım." diye konuştu.



İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü noktaları hatırlatan Selam, "İsrail'in buralarda kalmasını gerektirecek bir şey yok. Bizler uydular çağındayız ve herkes, bazı noktaları işgal etmeden de uydulardan yeryüzünde nelerin yaşandığını gözetleyebilir." ifadelerini kullandı.



SURİYE'NİN 29 YILLIK İŞGALİ VE ZORLA KAYBEDİLEN LÜBNANLILAR



Özellikle dini açıdan çeşitliliğin son derece fazla olduğu Lübnan, 1975 yılında iç savaşa sürüklenirken sonraki süreçte Suriye ve İsrail işgalleri altına girdi.



Suriye rejimi, 1976-2005 yılları arasında 29 yıllık süreçte, ülkedeki askeri varlığına karşı çıkan gruplara mensup olmak veya Suriye rejimine düşman gruplarla işbirliği yapmak bahanesiyle çok sayıda Lübnanlıyı tutukladı.



Suriye hapishanelerine nakledilen bu tutukluların birçoğundan uzun yıllar haber alınamadı.



Suriye Cezaevlerindeki Lübnanlı Tutuklular Derneği'ne göre, Suriye cezaevlerinde "zorla kaybedilen" Lübnanlıların sayısı 622'yi buluyor.

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