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Husiler'den İsrail'in stratejik noktalarına balistik füze saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.04.2025 22:45
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Husiler’den İsrail’in stratejik noktalarına balistik füze saldırısı!

İran destekli Husiler, İsrail’deki stratejik noktaları hedef aldı. Sdot Micha Hava Üssü ve Ben Gurion Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlendi.

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, İsrail'in en kritik askeri ve sivil altyapılarına yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Hedefte, nükleer kapasiteli Jericho füzeleriyle bilinen Sdot Micha Hava Üssü ve ülkenin ana hava ulaşım merkezi Ben Gurion Havalimanı vardı.

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husi milisler, İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürürken son açıklamalarına göre Husiler, İsrail'in stratejik öneme sahip iki noktasını balistik füzelerle hedef aldı: Sdot Micha Hava Üssü ve Ben Gurion Havalimanı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan iki balistik füzeden yalnızca birinin İsrail hava sahasına ulaştığı, bu füzenin ise hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Husiler’den İsrail’in stratejik noktalarına balistik füze saldırısı! Husiler’den İsrail’in stratejik noktalarına balistik füze saldırısı! Husiler’den İsrail’in stratejik noktalarına balistik füze saldırısı!
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