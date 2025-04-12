İzzedin el-Kassam Tugayları’ndan video mesaj! Siyonist rehine Trump’a seslendi: Bibi’nin yalanlarının kurbanı olma

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, Alexander, 551 gündür Gazze'de esir olduğunu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak çöktüğünü belirtti.



Her gün Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım. Bugün neden 2. videoyu çekiyorum." diyerek isyan etti.