İzzedin el-Kassam Tugayları'ndan video mesaj! Siyonist rehine Trump'a seslendi: Bibi'nin yalanlarının kurbanı olma
Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetti.
Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, Alexander, 551 gündür Gazze'de esir olduğunu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak çöktüğünü belirtti.
Her gün Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım. Bugün neden 2. videoyu çekiyorum." diyerek isyan etti.
TRUMP'A MESAJ
Çektiği videoda Trump'a seslenen esir asker, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun. Geceleri kabuslar görüyorum. Her gün, annemin, babamın ve kardeşimin sesini duyuyorum. Neden? Neden ABD'de değilim, neden ailemle değilim?" sorularını yöneltti.
Alexander, videoda, Golani Tugayı'nda hizmet etmek için İsrail'e geldiğini ve 7 Ekim'de görev yerinde tek başına olduğunu söyledi.
GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI
"Vaktimiz gerçekten bitiyor. Her gün bombardımanın biraz daha yaklaştığını hissediyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Umudumuzu yitiriyoruz. Eve ölü döneceğimizi düşünüyoruz" diyen Alexander, İsraillilere "gösterilere devam edin ve bizi buradan çıkarmak için her şeyi yapın" çağrısında bulundu.
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