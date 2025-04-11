Gazze Şeridi’ne uluslararası çağrı: Gıda ve ilaç tedariği durdu

İşgalci İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü katliamlarda insanlık dışı muamele sürüyor. Soykırım nedeniyle bölgeye gıda ve erzak yardımları engellenirken Filistin STK'lar Ağı (PNGO) uluslararası çağrıda bulunarak kıtlık yaşandığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve bu "benzeri görülmemiş felaket" konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği ve uluslararası toplumun da buna sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması, Gazze'deki sınır kapılarının açılması, insani yardım ve sağlık ekiplerinin güvenli bir şekilde içeriye girmesi için güvenli insani koridorlar oluşturulması istendi.

YARDIM TIRLARININ GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.