Trump yönetimi öğrenci kıyımında! Vizeler peş peşe iptal ediliyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkedeki uluslararası öğrencilere yönelik baskıyı artırdı. "Inside Higher Ed" kuruluşunun yayımladığı araştırma raporuna göre, yalnızca son bir ay içinde yüzlerce öğrencinin vizesi iptal edildi. Vize iptalleri yalnızca siyasi sebeplerle değil, küçük ölçekli suçlar üzerinden de uygulanıyor.

VİZE İPTALLERİ HIZ KAZANDI

Araştırmaya göre, son beş gün içinde 48 farklı eğitim kurumunda toplam 147 uluslararası öğrencinin vizesi iptal edildi. Ancak bu yalnızca tespit edilen sayılar. Gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olduğu düşünülüyor. Trump yönetiminin öğrenci vizeleri üzerindeki bu yoğun baskısı, özellikle son bir ayda ivme kazandı.

SEBEP SİYASİ DEĞİLSE BİLE GÖZALTI MÜMKÜN

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise vize iptallerinin yalnızca siyasi görüş beyanı ya da Filistin'e verilen destekle sınırlı kalmaması. Basit trafik cezaları dahi öğrenciler için sınır dışı riskine dönüşmüş durumda. Florida Üniversitesi'nde eğitim gören Kolombiyalı bir öğrencinin, süresi geçmiş ehliyetle araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak ICE'e bağlı bir tesiste tutulduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTELER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Pek çok küçük ölçekli yüksekokulun, federal kurumların denetiminden kaçınmak amacıyla öğrenci vizesi iptallerini kamuoyuna açıklamaktan çekindiği bildiriliyor. Ayrıca birçok öğrencinin, vizelerinin iptal edildiğinden henüz haberdar olmadığı tahmin ediliyor.