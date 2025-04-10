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Trump'tan Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapma kararnamesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 12:45
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Trump’tan Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapma kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız.' diyerek su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imza attı.

Başkan Donald Trump, Çarşamba günü duş başlıklarının kullanabileceği su miktarına ilişkin kısıtlamaları kaldıran bir kararname imzaladı ve yönetiminin "Amerika'nın duşlarını yeniden harika hale getireceğini" söyledi.

Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu.

TRUMP: AMERİKA'NIN DUŞLARINI YENİDEN HARİKA YAPACAĞIZ

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

Trump da imza törenindeki konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum." diyerek bu düzenlemeler nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

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Trump’tan Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapma kararnamesi Trump’tan Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapma kararnamesi Trump’tan Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapma kararnamesi
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