Hindistan'da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, mahalle sakinlerine kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve afet yönetimi talimatlarına uymalarını tavsiye etti.
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde dün meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, mahalle sakinlerini kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve afet yönetim biriminin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.