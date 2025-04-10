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Hindistan'da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.04.2025 12:29
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Hindistan’da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, mahalle sakinlerine kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve afet yönetimi talimatlarına uymalarını tavsiye etti.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde dün meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, mahalle sakinlerini kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve afet yönetim biriminin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

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Hindistan’da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Hindistan’da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Hindistan’da yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

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