Bir USAID vakası da İngiltere'den! Hükümet destekli kurumlar merceğe alındı: Sahte bilimden hamile erkek çalışmalarına
İngiltere’de, hükümetin desteklediği kuruluşlar, kamu fonlarıyla finanse edilen tartışmalı projelerle gündemde. Ülkedeki pek çok kamu kurumu, son yıllarda çeşitli sosyal mühendislik projeleri ve 'sahte bilim' olarak nitelendirilebilecek çalışmalara kaynak aktarmakla suçlanıyor. Bu projeler arasında, bilimsel gerçeklerle çelişen ve uluslararası toplumda sapkınlığı yayma çabaları güden araştırmalar da yer alıyor.
İngiltere'nin yıllardır üzerinde tartışmaların sürdüğü kamu kuruluşlarından bazılarının, hükümetin belirlediği toplumsal hedeflerle uyumlu olmak adına ideolojik olarak sapkınlığa milyonlarca sterlin harcadığı ortaya çıktı.
İnigltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre mevzubahis kamu kuruluşları sahte bilim üretmekten erkeklerin hamile kalması gibi sapkın ideolojilere hizmet eden çalışmalarla kamu bütçesini israf etti.
İngiltere'deki bu kuruluşlardan biri, "UK Research and Innovation" (UKRI), LGBT sapkınlığını normalleştirmek için utanç veren bir skandala imza attı. "Trans erkeklerin hamilelik deneyimleri" ve "Avrupa'yı şekillendiren eşcinsel pornografi" adı altında büyük bir bütçeyle yürütülen çalışmalarda, insanlığın karanlık bir çukura düşmesi hedeflendi. Bilim insanları "trans bireylerin hamileliğinin" biyolojik olarak imkansız olduğunu ifade ederken, Toplumda aile yapısını tehdit eden bu tür ideolojik çalışmaların finansmanı UKRI, halkın önemli bir kesimi tarafından kamu mallarını israf etmekle eleştiriliyor.
HEDEF AİLE YAPISINI BALTALAMAK
The Telegraph'ın da analizinde "Sahte bilim, bir salata bahçesi ve hamile erkekler üzerinde bir çalışma: İngiltere'deki kamu kuruluşları paranızı nasıl harcıyor?" başlığıyla eleştiri yağmuruna tuttuğu İngiltere'deki kamu kaynaklarının bu şekilde yönlendirilmesi, sadece bilimsel gerçeklere dayanmayan projelere fon sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun temellerini tehdit eden ideolojik bir savaşın parçası olarak görülüyor. Bu tür projelerin asıl amacının toplumsal değerleri değiştirmek, aile yapısını baltalamak ve "doğru" kabul edilen cinsiyet anlayışını sarsmak olduğu düşünülüyor.
İNSANLAR ARAŞTIRMA ADI ALTINDA DENEYLEŞTİRİLDİ
Telegraph'a göre özellikle, devletin finanse ettiği projelerin bazı sosyal ve psikolojik sorunları daha da derinleştirdiği ve bireylerin biyolojik gerçeklikten uzaklaşmalarına neden olduğu iddia ediliyor. Bu çalışmalar, aile yapısının korunması adına yapılması gereken politikaların aksine, bireylerin doğal yaşam süreçlerine müdahale etmeyi amaçlayan ideolojik projelere dönüşmüş durumda.
KAMU GELİRİNİN İSRAF EDİLDİĞİ DİĞER PROJELER
The Telegraph İngiltere'de hükümet destekli kurumların kamu fonlarını kullanma biçimlerinden şehir merkezine kurulan "salata bahçesi, müzelerin sömürgeci koleksiyonlarının dijital iadesi" projeleri olmasına dikkat çekti.
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