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İngiltere'deki bu kuruluşlardan biri, "UK Research and Innovation" (UKRI), LGBT sapkınlığını normalleştirmek için utanç veren bir skandala imza attı. "Trans erkeklerin hamilelik deneyimleri" ve "Avrupa'yı şekillendiren eşcinsel pornografi" adı altında büyük bir bütçeyle yürütülen çalışmalarda, insanlığın karanlık bir çukura düşmesi hedeflendi. Bilim insanları "trans bireylerin hamileliğinin" biyolojik olarak imkansız olduğunu ifade ederken, Toplumda aile yapısını tehdit eden bu tür ideolojik çalışmaların finansmanı UKRI, halkın önemli bir kesimi tarafından kamu mallarını israf etmekle eleştiriliyor.

HEDEF AİLE YAPISINI BALTALAMAK

The Telegraph'ın da analizinde "Sahte bilim, bir salata bahçesi ve hamile erkekler üzerinde bir çalışma: İngiltere'deki kamu kuruluşları paranızı nasıl harcıyor?" başlığıyla eleştiri yağmuruna tuttuğu İngiltere'deki kamu kaynaklarının bu şekilde yönlendirilmesi, sadece bilimsel gerçeklere dayanmayan projelere fon sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun temellerini tehdit eden ideolojik bir savaşın parçası olarak görülüyor. Bu tür projelerin asıl amacının toplumsal değerleri değiştirmek, aile yapısını baltalamak ve "doğru" kabul edilen cinsiyet anlayışını sarsmak olduğu düşünülüyor.

İNSANLAR ARAŞTIRMA ADI ALTINDA DENEYLEŞTİRİLDİ

Telegraph'a göre özellikle, devletin finanse ettiği projelerin bazı sosyal ve psikolojik sorunları daha da derinleştirdiği ve bireylerin biyolojik gerçeklikten uzaklaşmalarına neden olduğu iddia ediliyor. Bu çalışmalar, aile yapısının korunması adına yapılması gereken politikaların aksine, bireylerin doğal yaşam süreçlerine müdahale etmeyi amaçlayan ideolojik projelere dönüşmüş durumda.

KAMU GELİRİNİN İSRAF EDİLDİĞİ DİĞER PROJELER

The Telegraph İngiltere'de hükümet destekli kurumların kamu fonlarını kullanma biçimlerinden şehir merkezine kurulan "salata bahçesi, müzelerin sömürgeci koleksiyonlarının dijital iadesi" projeleri olmasına dikkat çekti.