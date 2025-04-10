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ABD ve Güney Kore'den ortak askeri tatbikat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 10:40
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ABD ve Güney Kore’den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore deniz kuvvetleri, ortak tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 7 Nisan'da ülkenin Changwon kenti kıyısında başlayan tatbikatla deniz kuvvetlerinin kurtarma yeteneklerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, rutin olarak düzenlenen tatbikata, Gwangyang kurtarma gemisinin yanı sıra Deniz Kurtarma Birimi ve ABD Mobil Dalış ve Kurtarma Birimi'nden askerlerin katıldığı aktarıldı. Tatbikat kapsamında Güney Koreli ve ABD'li askerlerin simüle edilmiş gemi enkazından kayıp personeli aramak için tüplü eğitim de dahil çeşitli tatbikatlar yaptıkları ifade edilen açıklamada, tatbikatta İngiliz ve Avustralyalı birliklerin de gözlemci olarak yer aldığı kaydedildi.

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ABD ve Güney Kore’den ortak askeri tatbikat ABD ve Güney Kore’den ortak askeri tatbikat ABD ve Güney Kore’den ortak askeri tatbikat
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