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İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 10:36
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İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi

İran ile Ermenistan'ın sınırda ortak askeri tatbikat düzenlediği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan ortak askeri tatbikatı, Nurduz sınırında gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Harekat Yardımcısı Tuğgeneral Veliullah Mani, tatbikatın amacının sınır bölgelerinin güvenliğini güçlendirmek olduğunu kaydetti. Mani, "İki ülkenin sınır bölgelerine yönelik bir tehdit bulunmuyor. Bu tatbikat, muharebe güçlerinin hazırlığını sürdürmek, terörle mücadele ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla yapılıyor." dedi.

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İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi
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