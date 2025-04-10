İran ile Ermenistan sınırda ortak tatbikat düzenledi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan ortak askeri tatbikatı, Nurduz sınırında gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Harekat Yardımcısı Tuğgeneral Veliullah Mani, tatbikatın amacının sınır bölgelerinin güvenliğini güçlendirmek olduğunu kaydetti. Mani, "İki ülkenin sınır bölgelerine yönelik bir tehdit bulunmuyor. Bu tatbikat, muharebe güçlerinin hazırlığını sürdürmek, terörle mücadele ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla yapılıyor." dedi.

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