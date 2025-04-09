Rusya’dan Trump’ın açıkladığı tarifelere tepki: Temel kuralları bozuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tarife politikasının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel kurallarını bozduğunu belirterek "Bu, Washington'un artık uluslararası ticaret hukukuna bağlı kalmak istemediğini gösteriyor." dedi.



Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.



AA muhabirinin, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katılacağı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında yabancı mevkidaşlarıyla Ukrayna krizine dair görüşmeler yapacak mı? Ukrayna Dışişleri Bakanı foruma katılırsa Lavrov onunla görüşebilir mi?" sorularını yanıtlayan Zaharova, Lavrov'un forum kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair takvimin, hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.



Zaharova, her ikili görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alınacağı bilgisini paylaşarak "Ancak sadece Ukrayna krizine ilişkin bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına dair elimde bir bilgi yok. Ukrayna tarafından görüşme için talep gelmedi. Türkiye Dışişleri Bakanı ve foruma katılacak diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşme ayarlanıyor." diye konuştu.



"ABD, TEK TARAFLI TARİFE KORUMACILIĞI TERCİH ETTİ"

ABD'nin tarife politikasını değerlendiren Zaharova, "Son olarak ABD'nin tarifelerle ilgili aldığı kararlar, Dünya Ticaret Örgütünün temel kurallarını bozuyor. Bu, Washington'un artık uluslararası ticaret hukukuna bağlı kalmak istemediğini gösteriyor. ABD, tek taraflı tarife korumacılığı tercih etti." ifadelerini kullandı.



Sözcü Zaharova, ABD ile Çin arasındaki "tarife" savaşına da değinerek "Küresel ekonominin büyüme hızının yavaşlamasına ve tüketimde düşüşün yaşanmasına yol açan herhangi bir unsur, birçok küresel süreç üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Dünyanın iki büyük ekonomisi söz konusu olduğunda ise durum daha da endişe verici hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



"FRANSA'NIN EYLEMLERİNİ YANITSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bir Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'daki Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda 6 Nisan'da gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Zaharova, bu nedenle Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Nicolas de Riviere'nin Bakanlığa çağrıldığını kaydetti.



Mariya Zaharova, "Büyükelçiye olayla ilgili protesto notası verildi. Atılan adımlar sonucunda çalışanımızın ülkeye girişine izin verildi. Ancak meslektaşımız 1 gün havalimanında beklemek zorunda kaldı. Bunu yanıtsız bırakmayacağız." dedi.



"UKRAYNA'DA YABANCI ASKERİ VARLIK, GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT"

Ukrayna'ya yabancı ülkelere ait birliklerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'da bayrağı ve görevi ne olursa olsun yabancı askeri varlığı, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirilecek. Bu, NATO askerleriyle doğrudan çatışma riskini oluşturuyor." diye konuştu.



Zaharova, Ukrayna'nın ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapı tesislerine saldırılarını sürdürdüklerini belirterek "Ukrayna ordusu 4-7 Nisan'da Rus bölgelerindeki enerji altyapı unsurlarına 32 kez saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.



Sözcü Zaharova, Rus ordusunun enerji tesislerine saldırı düzenlemeyi yasaklayan anlaşmaya uyduğunu söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.



Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.

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