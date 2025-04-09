Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye ile Şili ekonomide el sıkıştı

Türkiye-Şili ilişkileri kapsamında stratejik iş birliği alanında yeni bir karar alan taraflar bugün Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerini daha da geliştirecek anlaşmalara imza atıldığını belirtti.

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