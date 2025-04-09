Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye ile Şili ekonomide el sıkıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında masaya yatırılan konulara ilişkin açıklama yapan Şimşek, ticaret, savunma, enerji, tarım, kültür gibi birçok alanda iş birliği içeren bir protokol imzalandığını duyurdu.
Türkiye-Şili ilişkileri kapsamında stratejik iş birliği alanında yeni bir karar alan taraflar bugün Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerini daha da geliştirecek anlaşmalara imza atıldığını belirtti.