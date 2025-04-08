Ukrayna'dan net mesaj! "Ortak ülkelere savunma sanayi ürünlerini test etme fırsatı sunuyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kiev'de Estonya-Ukrayna Savunma Sanayi Forumu düzenlendi.

Foruma, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı German Smetanin, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Çurkin, Savunma Tedarik Ajansı Müdürü Arsen Jumadilov'un yanı sıra her iki ülkeden sanayi temsilcileri, hükümet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.

Burada konuşan Çurkin, Estonya ile Ukrayna arasında dostane ilişkiler olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki endüstriyel işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Çurkin, "Ukrayna'nın uluslararası ortaklara sunduğu fırsatlar arasında, gerçek muharebe koşullarında ürün testleri ve ortak girişimler kapsamında uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi yer alıyor." diye konuştu.

Çurkin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı çözümler üretilmesi ve savaş alanında halihazırda kullanılan silahların modernizasyonu gibi konularda Estonya'nın tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Estonya Savunma Bakanı Pevkur ise konuşmasında, ülkesinin deneyimlerini Ukrayna tarafıyla paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.