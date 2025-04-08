BM’den İsrail’e sert tepki! Gazze bir ölüm tarlasına döndü

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar 7 Ekim'den sonra katliama dönüşürken 19 Ocak'ta Hamas'ın da onayıyla sağlanan ateşkes, 18 Mart'ta İsrail'in aldığı kararla sona erdi. Bu karar sonrası bölgede daha önce görülmemiş bir şiddetle yeniden saldırılar başladı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 50 bini aşarken, yüzbinlerce sivil yaralandı. Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına ilişkin New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Guterres, "Bir aydan uzun süredir Gazze'ye tek bir damla dahi yardım ulaşmadı. Ne gıda var, ne yakıt, ne ilaç, ne de ticari malzeme... Yardım tamamen kesilirken, dehşetin kapıları bir kez daha sonuna kadar açıldı. Gazze, bir ölüm tarlasına dönüştü. Siviller sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkışmış durumda" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sona ermesiyle insani yardımların da durduğuna vurgu yapan Guterres, "Ateşkes, hayat kurtaran yardımların iletilmesini mümkün kıldı. Ateşkes, insani yardım görevlilerinin teslimat yapabildiğini kanıtladı. Haftalar boyunca silahlar sustu, engeller kaldırıldı, yağmalamalar sona erdi ve Gazze Şeridi'nin hemen hemen her noktasına hayat kurtaran yardım malzemelerini ulaştırmamız mümkün oldu. Fakat tüm bunlar, ateşkesin bozulmasıyla sona erdi" dedi.



Gazze'ye geçiş noktalarının kapatıldığını ve yardımların engellendiğini vurgulayan Guterres, "Teslimat kapasitemiz boğulmuş hale gelmiş durumda. BM insani yardım kuruluşlarının başkanları, dün ortak bir açıklama yayınlayarak; 'Gazze'de tüm Filistinlilere yetecek kadar gıda bulunduğuna dair iddialar, sahadaki gerçeklikten uzaktır ve temel ihtiyaç maddeleri son derece azalmıştır' dedi" ifadelerini kullandı.



NE GIDA NE SAĞLIK...



Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in Gazze'deki nüfusun gıda ve sağlık malzemelerinin teminini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Guterres, "Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Gazze'ye hiçbir insani yardım girişi sağlanamıyor" dedi.



"YARDIMLARA ERİŞİM GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Gıda, ilaç ve barınma malzemelerinin sınır geçiş noktalarında yığılmış durumda beklediğine dikkat çeken Guterres, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların kontrol etmesine yönelik hiçbir plana destek vermeyeceklerini açıkladı. Guterres, "İsrail makamlarının teklif ettiği 'yetkilendirme mekanizmaları', yardımları son kaloriye, son un zerresine kadar acımasızca kontrol altına alma ve sınırlandırma riski ortaya çıkarıyor. Açık konuşmak istiyorum; insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık gibi insani ilkeleri tam olarak gözetmeyen hiçbir mekanizmaya katılmayacağız. İnsani yardımlara engelsiz erişim güvence altına alınmalıdır" dedi.



İnsani yardım personeline koruma sağlanması ve BM'ye ait bina ve tesislerin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi çağrısı da yapan Guterres, "BM personeli de dahil olmak üzere insani yardım çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma çağrımı bir kez daha yineliyorum" dedi.