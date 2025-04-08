Kremlin duyurdu: Barış masası Türkiye’de kurulacak! ABD ve Rus heyetleri İstanbul müzakerelerinde buluşacak

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.



Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak." dedi.



Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.



Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.



"JAPONYA YÖNETİMİ İLE HERHANGİ BİR ETKİLEŞİM YOK"



Rusya ile Japonya arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Japonya'nın, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katıldığına dikkati çekti.



Peskov, "Japonya yönetimi ile herhangi bir etkileşim yok. Mevcut durumu baz alarak hareket ediyoruz. Bu koşullarda herhangi bir müzakereden söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.



"İRAN İLE ABD ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN MÜZAKERELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Peskov, İran ile ABD arasında Umman'da 12 Nisan'da, İran nükleer sorununa ilişkin yapılması planlanan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



Sözcü Peskov, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukraynalı askerlerin sadece Kursk bölgesinde değil, Belgorod bölgesinde de bulundukları ifadesinin gerçek olup olmadığı" yönündeki soruya ilişkin ise "Bu, askeri operasyonumuzun ayrıntılarıyla ilgili. Savaş alanındaki gerçek durum hakkında bilgi vermiyoruz." dedi.

11 NİSAN'DA AHMED ŞARA TÜRKİYE'YE GELECEK

Ömer Çelik, Suriye Dışişleri Bakanlığının, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğine yönelik açıklamasının ardından bu konuda bir takvim oluşup oluşmadığına ilişkin soruya, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok devlet, hükümet başkanı, dışişleri bakanı ve dış politika uzmanı da Antalya Diplomasi Forumu'nda bulunacaklar. Çarşamba geliyor ama törenler ve görüşmeler perşembe günü. Endonezya Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cuma günü de Sayın Şara'nın gelişi de dahil olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu için pek çok misafir olacak Türkiye'de." yanıtını vermişti.