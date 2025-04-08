Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltildi.