Filipinler'de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltildi.