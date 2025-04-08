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Filipinler'de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.04.2025 12:58
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Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltildi.

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Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti Filipinler’de volkanik patlama: Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti
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