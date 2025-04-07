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Almanya'daki ilkokullarda tehdit mektubu paniği: Eğitime 1 gün ara verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 13:51
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Almanya’daki ilkokullarda tehdit mektubu paniği: Eğitime 1 gün ara verildi

Almanya'nın Duisburg kentinde, okullara gönderilen tehdit içerikli elektronik postalar nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.

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Almanya’daki ilkokullarda tehdit mektubu paniği: Eğitime 1 gün ara verildi Almanya’daki ilkokullarda tehdit mektubu paniği: Eğitime 1 gün ara verildi Almanya’daki ilkokullarda tehdit mektubu paniği: Eğitime 1 gün ara verildi
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