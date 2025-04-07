Filipinler ve ABD’den ortak askeri tatbikat

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) Sözcüsü Albay Consuelo Castillo, yaptığı açıklamada, tatbikata Malezya, Tayland, Avustralya, Japonya ve Endonezya hava kuvvetlerinden temsilcilerin ilk defa uluslararası gözlemci olarak katılacağını duyurdu.



Castillo, PAF ve ABD Pasifik Hava Kuvvetleri (PACAF) arasında düzenlenen hava tatbikatının, Pampanga kentinde başladığını belirtti.

TATBİKATIN ODAĞI HAVA MANEVRALARI VE TAKTİKLERİ



Filipinlerin tatbikat için 729 askeri personel, aralarında "FA-50PH" ve "A-29B Super Tucano" tipi savaş uçakları ile "S-76A" ve "S70i" model helikopterlerin bulunduğu araçları görevlendirdiğini aktaran Castillo, ABD'nin de tatbikata 250 personel ve 12 F-16 savaş uçağıyla katılacağını kaydetti.



Castillo, tatbikatın hava manevraları ve taktikleri üzerine saha eğitim alıştırmalarına odaklanacağını ifade etti.

NE KADAR SÜRECEK?



"Cope Thunder" adı verilen tatbikat, 18 Nisan'a kadar sürecek.



Filipinler ve ABD arasında her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" askeri tatbikatının, 11 Nisan'da sona erecek Salaknib ayağı 24 Mart'ta başlamıştı.



ABD ve Filipinler, her yıl SABAK ortak askeri tatbikatını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan ise "omuz omuza" anlamına geliyor.



Tatbikat sırasında Çin'den, ABD ve Filipinler'e bazı tepkiler gelebiliyor.