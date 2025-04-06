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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 12:31
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Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü

Rusya ve Ukrayna arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle imzalanan ateşkese rağmen karşılıklı salıdırlar devam ediyor. Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 20'den fazla balistik ve seyir füzeleri ile yaklaşık 100'ü aşkın insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu Kiev'in çeşitli yerlerinde tahribat oluştuğu ve yangın çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar var." ifadesine yer verildi.

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Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü
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