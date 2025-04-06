Myanmar’da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği belirtilerek, enkaz altında kalan 653 kişinin kurtarıldığı ve kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.