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Myanmar'da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 12:25
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Myanmar’da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği bildirildi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği belirtilerek, enkaz altında kalan 653 kişinin kurtarıldığı ve kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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Myanmar’da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu Myanmar’da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu Myanmar’da depremin bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354 oldu
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