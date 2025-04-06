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Trump yönetiminden Ukraynalılara sınır dışı etme mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 12:21
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Trump yönetiminden Ukraynalılara sınır dışı etme mesajı

ABD'de Trump yönetimi, yanlışlıkla Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi.

ABD medyasındaki haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara 'acil' koduyla mesaj gönderdi. Mesajda, Ukraynalılara ülkelerindeki savaş nedeniyle sağlanan 'geçici yasal statülerinin' iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara iletilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

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