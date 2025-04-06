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Meksika'da ilk kez bir insanda H5N1 virüsü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 12:03 Güncelleme: 06.04.2025 12:03
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Meksika’da ilk kez bir insanda H5N1 virüsü

Meksika'da ilk kez bir insanda 'H5N1' türü kuş gribinin tespit edildiği duyuruldu.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir insanda 'H5N1' türü kuş gribine rastlandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, kuzeydeki Durango eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kuş gribi olduğu doğrulandı. Kız çocuğuna 1 Nisan'da nakledildiği Torreon şehrindeki hastanede yapılan testte 'H5N1' virüsü pozitif çıktı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞINA DAİR BİR KANIT BULAMADILAR

Meksikalı yetkililer, 'H5N1'in şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir kanıtın olmadığını aktardı.

Yetkililer, hasta veya ölü kümes hayvanları ile yaban hayatıyla temas sonrası öksürük, nefes alma zorluğu, baş ağrısı, kusma ve göz kızarıklığı gibi şüpheli semptomlar yaşanması halinde tıbbi yardım alınmasını önerdi.

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Meksika’da ilk kez bir insanda H5N1 virüsü Meksika’da ilk kez bir insanda H5N1 virüsü Meksika’da ilk kez bir insanda H5N1 virüsü
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