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ABD Senatosu'ndan Trump'ın o yasa tasarısına kabul

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 12:07
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ABD Senatosu’ndan Trump’ın o yasa tasarısına kabul

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın daha çok zenginlere fayda sağlayacağı öne sürülen trilyon dolarlık vergi indirimi ve federal harcama kesintilerini içeren yasa tasarısını 48'e karşı 51 oyla kabul etti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın 'büyük ve güzel' dediği yasa tasarısını onayladı.

Tasarı 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu Senato'da 48'e karşı 51 oyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi senatörlerden Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ile Kentucky Senatörü Rand Paul tasarıya karşı oy kullandı.

Senatodan geçen yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'ne gidecek. Tasarının gelecek hafta oylanabileceği öngörülüyor.

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ABD Senatosu’ndan Trump’ın o yasa tasarısına kabul ABD Senatosu’ndan Trump’ın o yasa tasarısına kabul ABD Senatosu’ndan Trump’ın o yasa tasarısına kabul
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