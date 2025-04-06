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Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.04.2025 11:57
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Güney Kore’de helikopter düştü: 1 ölü

Güney Kore'nin Daegu şehrinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Güney Kore'de helikopter düştü. Daegu şehrinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. İtfaiye yetkililerine göre, helikopter, yerel saatle 15.41'de Daegu'nun kuzeybatısındaki bir dağa düştü.

BİR HELİKOPTER DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Güney Kore'de geçtiğimiz ay orman yangınları yaşanmış, 30 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralanmıştı. Geçtiğimiz hafta devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir helikopter daha düşmüş ve pilot yaşamını yitirmişti.

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Güney Kore’de helikopter düştü: 1 ölü Güney Kore’de helikopter düştü: 1 ölü Güney Kore’de helikopter düştü: 1 ölü
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