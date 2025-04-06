İsrail’in Han Yunus saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda, hedef alınan bir ev ve çadırda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir yerleşim yerini ve sivillerin sığındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 21 yaralı Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart'ta bozarak saldırılarına yeniden başlamıştı. O tarihten bu yana çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ise toplam ölü sayısı 50 bin 669'a, yaralı sayısı ise 115 bin 225'e ulaştı.

İsrail hükümeti, yeni ateşkes tekliflerini reddederek Hamas'a karşı daha yoğun askeri güç kullanacağını duyururken; Hamas ise İsrail'i sözlerini tutmamakla ve arabulucuların önünde ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek Gazze'de soykırımı sürdürmekle suçladı.

Saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in başındaki ismi görevden alması gibi tartışmalı siyasi gelişmelerin gölgesinde gerçekleşti.