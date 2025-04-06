İsrail Gazze'nin güneyinde "Morag Koridoru"ndan Refah’a saldırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Refah ile Han Yunus kentlerini ayırmak amacıyla oluşturduğu "Morag Koridoru" üzerinden Refah'a yönelik saldırılarını artırdı. İsrail'in en büyük askeri birimi olan 36'ncı Tümen, bu koridor üzerinden ağır zırhlı saldırılar düzenliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran "Morag Koridoru"na 36'ncı Zırhlı Tümen'in konuşlandırıldığını duyurdu. Adraee, çarşambadan bu yana bu koridor üzerinden Refah'a yönelik saldırıların sürdüğünü ve tank destekli operasyonların yoğunlaştığını belirtti.

İsrail ordusu, Refah'a yönelik saldırı görüntülerini kamuoyuyla da paylaşırken, kara operasyonlarının daha geniş bir işgal planının parçası olduğu ifade ediliyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırıların genişletildiğini ve bu sayede daha fazla Gazze toprağının işgal edilerek İsrail'in "güvenlik bölgesi" kapsamına alınacağını iddia etmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak saldırılarına yeniden başlamıştı. Bu süreçte Refah kentine yönelik tahliye emirleri yayınlanarak sivillerin bölgeden zorla göç ettirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen devam eden saldırılar, Gazze'nin güneyinin askeri kontrol altına alınarak parçalanması ve halkın yerinden edilmesi amacını taşıyor.