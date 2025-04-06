İsrail, İngiliz milletvekillerini ülkeye almadı

İsrail basınındaki haberlere göre, İşçi Partisi milletvekilleri Mohamed ve Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30'ta Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunduğu kaydedilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz Parlamentosu adına İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını bildirdi.

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere'den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Lammy, iki vekilin bir parlamenter delegasyonunun parçası olduğunu vurgulayarak, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. İsrail hükümetindeki muhataplarıma İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını net bir şekilde belirttim" ifadelerini kullandı.

Bakan Lammy, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkese geri dönüşü sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların bitirilmesi için desteklerinin devam edeceğini belirtti.