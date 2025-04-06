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İşgal ordusundan Lübnan'a bombardıman! Konteyner evleri hedef aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 23:53
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İşgal ordusundan Lübnan’a bombardıman! Konteyner evleri hedef aldılar

Terör devleti İsrail kana doymuyor. Filistin'de özellikle Gazze'de, Suriye'de çeşitli saldırılar düzenleyerek masumları hedef alan işgal devleti bu kez Lübnan'ı bombaladı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesindeki konteyner evlere hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesindeki konteyner evlere hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

KONTEYNER EVLERE BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail ordusuna ait Apache tipi helikopterlerin de Nakura beldesine ve güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ayta Şab beldesine saldırılar düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) güneyde yoğun uçuşlar yaptığı kaydedildi.

LÜBNAN'A SALDIRILAR

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde hafif ticari araç ile iş makinesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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İşgal ordusundan Lübnan’a bombardıman! Konteyner evleri hedef aldılar İşgal ordusundan Lübnan’a bombardıman! Konteyner evleri hedef aldılar İşgal ordusundan Lübnan’a bombardıman! Konteyner evleri hedef aldılar
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