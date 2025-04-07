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Hamas'ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 01:17 Güncelleme: 07.04.2025 01:28
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Hamas’ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında

ABD'de İsrail yanlısı gösterilerde Gazze'de Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan haham çocuğa tacizden gözaltına alındı. bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi. Özel bir Yahudi okulunda 'Yahudi yaşamı' bölümü direktörü olarak çalışan Sabo'ya ilişkin okul yönetimi kendisiyle ilişkiyi kestiğini duyurdu.

ABD'nin Dallas kentinde, İsrail destekçisi gösterilerde Gazze'deki Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

HAMAS'A TECAVÜZ İFTİRASI ATTI PEDOFİLİ ÇIKTI

Dallas polisinin verdiği bilgiye göre, 43 yaşındaki haham Yizhak Meir Sabo, okulda küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınarak Dallas County hapishanesine konuldu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Akiba Yavneh Akademi adlı özel bir Yahudi okulunda "Yahudi yaşamı" bölümü direktörü olarak çalışan Sabo için 100 bin dolar kefalet konulurken, okul yönetiminin de kendisiyle ilişkiyi kestiği duyuruldu.

Yerel medyada Sabo'nun İsrail doğumlu 5 çocuk babası olduğu, İsrail ordusunda tank birliklerinde görev aldığı ve ayrıca 2022'den bu yana Dallas'ın kuzeyindeki Tiferet Israel adlı bir sinagogun cemaatine liderlik yaptığı kaydedildi.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

HAMAS'A "KADIN VE ÇOCUKLARA KİTLESEL CİNSEL ŞİDDET" İFTİRASI

Sabo, 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra Dallas'ta yapılan İsrail'e destek gösterilerinde, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, Hamas üyelerinin İsrailli kadın ve çocuklara "kitlesel cinsel şiddet" uyguladığı şeklindeki iddiaları öne çıkarmıştı.

İsrail taraftarları tarafından sık sık gündeme getirilen söz konusu benzeri iddiaların doğruluğu hakkında ise uluslararası bağımsız kuruluşlar hiçbir kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

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Hamas’ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında Hamas’ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında Hamas’ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında
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