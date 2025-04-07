Hamas’ı tecavüzle suçlayan haham pedofili çıktı! Çocuğa tacizden gözaltında

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OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Akiba Yavneh Akademi adlı özel bir Yahudi okulunda "Yahudi yaşamı" bölümü direktörü olarak çalışan Sabo için 100 bin dolar kefalet konulurken, okul yönetiminin de kendisiyle ilişkiyi kestiği duyuruldu.

Yerel medyada Sabo'nun İsrail doğumlu 5 çocuk babası olduğu, İsrail ordusunda tank birliklerinde görev aldığı ve ayrıca 2022'den bu yana Dallas'ın kuzeyindeki Tiferet Israel adlı bir sinagogun cemaatine liderlik yaptığı kaydedildi.