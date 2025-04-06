ABD Yemen’e saldırdı! Ölüler ve yaralılar var

Yemen'de Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, ABD'nin, başkent Sana'da eve düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husilerin Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Esbahi sosyal medya hesabından, ABD'nin Sana'nın Şuub ilçesine bağlı Şab el-Haffe mahallesinde bir eve saldırı düzenlediğini açıkladı. Esbahi, ABD'nin saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.