ABD Yemen'e saldırdı! Ölüler ve yaralılar var
Kızıldeniz'de ABD ve Husiler gerginliği sürüyor. ABD Yemen'de başkent Sana'da bir eve saldırı düzenledi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yemen'de Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, ABD'nin, başkent Sana'da eve düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Husilerin Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Esbahi sosyal medya hesabından, ABD'nin Sana'nın Şuub ilçesine bağlı Şab el-Haffe mahallesinde bir eve saldırı düzenlediğini açıkladı. Esbahi, ABD'nin saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.