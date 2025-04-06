Gazze’de can kaybı 51 bine yaklaştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 26 cansız bedenin ve 113 yaralının getirildiği aktarıldı.



Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 695'e, yaralı sayısının da 115 bin 338'e yükseldiğini bildirdi.