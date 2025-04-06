İngiltere ve İsrail arasında siyasi kriz! İki İngiliz milletvekili gözaltına alındı
İsrail İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ülkeye resmi parlamento heyeti olarak gelen İngiliz milletvekilleri Yuan Yang ve Abtisam Mohamed'i 'İsrail'e karşı nefreti yaymayı planlamak ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerini belgelemek' suçlamalarıyla gözaltına alırken, sorgulamanın ardından milletvekillerini sınır dışı etti.
İsrail ile İngiltere arasında siyasi kriz çıktı.
İsrail İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ülkeye resmi parlamento heyeti olarak gelen İngiliz milletvekilleri Yuan Yang ve Abtisam Mohamed'i "İsrail'e karşı nefreti yaymayı planlamak ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerini belgelemek" suçlamalarıyla gözaltına alırken, sorgulamanın ardından milletvekillerini sınır dışı etti.
Yapılan açıklamada, milletvekillerinin seyahat sırasında iki asistanla birlikte oldukları belirtildi.
İsrailli yetkililer ise Göçmenlik Dairesi görevlilerinin "iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını" ve "hiçbir politikacı ya da hükümet yetkilisinin gelişlerinden haberi olmadığını" aktardı.
İNGİLTERE'DEN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy İsrail'e tepki göstererek, "İsrail'e giden bir parlamento heyetinde yer alan 2 İngiliz milletvekilinin gözaltına alınması ve İsrail makamları tarafından ülkeye girişlerine izin verilmemesi kabul edilemez, zarar ve derin endişe verici. İsrail hükümetindeki mevkidaşlarıma İngiliz parlamenterlere bu şekilde davranılamayacağını açıkça ifade ettim ve desteğimizi sunmak üzere bu gece her iki milletvekiliyle de temas halindeydik. Birleşik Krallık hükümetinin odak noktası, akan kanın durdurulması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi için ateşkese ve müzakerelere geri dönülmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Britanya Maliye Bakan Yardımcısı Darren Jones ise yaptığı açıklamada, milletvekillerinin yardımcılarıyla birlikte ülkeye dönüş yolunda olduklarını söyledi.
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