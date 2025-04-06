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ABD'de kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 16:11
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ABD’de kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi

ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alan kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, Alabama, Mississippi, Kentucky ve Tennessee gibi eyaletlerde etkili olan kasırga nedeniyle bu eyaletlerin birçok bölgesinde sellerin 'ciddi seviyeye' ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ülkenin orta batısı ve güneyindeki bu eyaletlerde kasırga ile sel uyarısı yapıldığını belirterek, kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
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