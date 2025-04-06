Gazze’de soykırım: ABD’den İsrail’e füze savunma bataryası!

ABD, İran ile birçok kez karşı karşıya gelen İsrail'e desteğini sürdürüyor. Suudi Al-Hadath kanalı, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda yaşanan gerilimin gölgesinde İsrail'e ikinci bir THAAD füze savunma bataryası gönderdiğini bildirdi. Haberde bataryanın dün teslim edildiği aktarıldı.



Uçuş takip sitelerinden edinilen bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı olan Amerikan C-5M Super Galaxy, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne indi ve yaklaşık 8 saat boyunca Hava Üssü'nde kaldıktan sonra tekrar havalandı.



TRUMP, İRAN'I TEHDİT ETMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "eşi benzeri görülmemiş" bir bombardımanla ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etmişti.



İsrail'e ilk THAAD bataryası ise geçtiğimiz yıl gönderilmişti ve sisteme operasyonel destek sağlamak için yaklaşık 100 Amerikan askeri görevlendirildiği iddia edilmişti.

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