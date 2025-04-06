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İsrail'den Lübnan'a saldırı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 16:33
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İsrail’den Lübnan’a saldırı: 2 yaralı

İsrail işgal güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde bir iş makinesini hedef aldığı hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir iş makinesini hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesine hava saldırısı düzenlemiş, bombardımanda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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İsrail’den Lübnan’a saldırı: 2 yaralı İsrail’den Lübnan’a saldırı: 2 yaralı İsrail’den Lübnan’a saldırı: 2 yaralı
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