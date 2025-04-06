Estonya’dan Rusya ile iş birliği yapan Macaristan’a: Oy kullanma hakkından mahrum edilebilir

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Estonya basınına yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Rusya ile iş birliği yaptığı için Avrupa Birliği'nde (AB) oy kullanma hakkından mahrum bırakılabileceğini belirtti.

Estonyalı Bakan, "Avrupa Birliği Anlaşması'nın 7'nci maddesinde, bir üye devletin katılımının Avrupa'nın veya diğer üyelerin güvenliğini tehdit etmesi halinde oy kullanma hakkının elinden alınması olanağı bulunuyor. Macaristan Başbakanı Orban'ın yaptığı da tam olarak budur. Bu maddenin hükümlerini uygulama ihtiyacı giderek yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.