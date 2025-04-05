Tunus’ta düzensiz göçmen kampları boşaltılmaya başladı

Tunus'un güneyindeki Safakes kentinde, Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar, güvenlik önlemleri altında boşaltılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 4 bin kişiyi barındıran en büyük kampın tahliye sürecinin başladığını bildirdi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Safakes kentinin el-Amira ve Cibniyana bölgelerinde bulunan göçmen kamplarının boşaltılmaya başlandığını açıkladı. Bakanlığa bağlı Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin Cebabli, kamplarda Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen binlerce düzensiz göçmenin barındığını belirterek, tahliyenin güvenlik müdahalesi olmaksızın ve barışçıl bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Tunus Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma ekiplerinin de sürece katıldığını belirten Cebabli, kampların tahliye işleminin kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.

Safakes'teki el-Amira ve Cibniyana bölgelerinde Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 20 bin düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak Tunuslu yetkililer, boşaltılan göçmenlerin hangi bölgelere nakledileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Tahliye süreci, bölgedeki yoğunluğu hafifletmek amacıyla güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Tunus, yıllık olarak binlerce Afrikalı düzensiz göçmeni Avrupa'ya geçiş için Akdeniz üzerinden yönlendirilen yollarda engellemeye çalışıyor. Eylül 2023'te Tunus ve Avrupa Birliği arasında imzalanan bir mutabakat çerçevesinde Tunus'a 127 milyon avro yardım yapılmıştı.