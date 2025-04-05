Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar!

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"GEMİLERİMİZİ ARTIK BATIRAMAYACAKLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformunda Yemen'deki Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Trump, paylaşımında, Husilerin saldırı talimatları almak üzere toplandıklarını ancak artık bu tür saldırıların gerçekleşemeyeceğini belirterek, "Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR BÖLÜK HEDEF ALINDI!

Paylaşılan görüntülerde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hedef alınan büyük bir Husi grubunun yer aldığı görüldü. Ancak, saldırı sonrası ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.