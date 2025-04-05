05 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar!

Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.04.2025 03:56
ABONE OL
Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar!

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere karşı gerçekleştirilen hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Trump, söz konusu saldırıların gemi batırmaya yönelik girişimlerin sonunu getirdiğini belirterek, “Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik yapılan bir hava saldırısının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, Husilerin artık bir tehdit oluşturamayacağını vurguladı. Trump, bu saldırının Husilere "bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" mesajı verdiğini belirtti.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"GEMİLERİMİZİ ARTIK BATIRAMAYACAKLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformunda Yemen'deki Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Trump, paylaşımında, Husilerin saldırı talimatları almak üzere toplandıklarını ancak artık bu tür saldırıların gerçekleşemeyeceğini belirterek, "Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR BÖLÜK HEDEF ALINDI!

Paylaşılan görüntülerde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hedef alınan büyük bir Husi grubunun yer aldığı görüldü. Ancak, saldırı sonrası ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"DRON DÜŞÜRÜLDÜ"

Bu açıklamanın ardından Husiler, günün erken saatlerinde Tel Aviv'deki bir askeri hedefi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırının yapıldığı bölgede dronun düşürüldüğünü belirtti. Husiler ayrıca, Yemen üzerinde ABD'ye ait bir keşif dronunun düşürülmesiyle ilgili de bir açıklama yapmıştı.

Husilere saldırı maliyeti 1 milyar dolara yaklaştıHusilere saldırı maliyeti 1 milyar dolara yaklaştı "HUSİLERE SALDIRI MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"
Husiler Tel Aviv’deki askeri hedefi İHA ile vurduHusiler Tel Aviv’deki askeri hedefi İHA ile vurdu HUSİLER TEL AVİV’DEKİ ASKERİ HEDEFİ İHA İLE VURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar! Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar! Trump’tan Husilere sert mesaj: Bir daha asla batıramayacaklar!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör