Teksas’ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500’e ulaştı

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor.

Teksas'ın Lubbock şehrindeki bir kreşte 6 çocukta kızamık tespit edildiği açıklandı. Yetkililer yeni vakaların, en az iki eyalete daha yayılan ve 'kontrolden çıkma riski taşıyan salgını' tetikleyebileceğini belirtti.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.