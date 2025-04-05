05 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Teksas'ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500'e ulaştı

Teksas'ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500'e ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 12:33 Güncelleme: 05.04.2025 12:34
ABONE OL
Teksas’ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500’e ulaştı

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık vakalarının 500'e ulaştığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor.

Teksas'ın Lubbock şehrindeki bir kreşte 6 çocukta kızamık tespit edildiği açıklandı. Yetkililer yeni vakaların, en az iki eyalete daha yayılan ve 'kontrolden çıkma riski taşıyan salgını' tetikleyebileceğini belirtti.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teksas’ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500’e ulaştı Teksas’ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500’e ulaştı Teksas’ta kızamık salgını: Vaka sayısı 500’e ulaştı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör