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Filipinler'de feci kaza: Turistleri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 12:29
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Filipinler’de feci kaza: Turistleri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı

Filipinler'in kuzeyinde turistleri taşıyan bir minibüsün yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak uçuruma sürüklendiği ve olay yerinde 3 erkek ve 2 kadın yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Filipinler’de feci kaza: Turistleri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı Filipinler’de feci kaza: Turistleri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı Filipinler’de feci kaza: Turistleri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı
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