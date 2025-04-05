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Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan 'Hazar Yeşil Enerji Koridoru' için ortaklık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 12:37
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Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan ’Hazar Yeşil Enerji Koridoru’ için ortaklık

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın 'Hazar Yeşil Enerji Koridoru' projesini ilerletmek amacıyla Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11'inci Danışma Kurulu ve 'Yeşil Enerji Danışma Konseyi' 3'üncü Bakanlar Toplantısı kapsamında imzalandı.

Söz konusu muhtıra, üç ülkenin enerji sistemlerinin birbirine bağlanmasını ve Avrupa'ya yeşil elektrik ihracatının kolaylaştırılmasını hedefleyen proje için fizibilite çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

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Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan ’Hazar Yeşil Enerji Koridoru’ için ortaklık Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan ’Hazar Yeşil Enerji Koridoru’ için ortaklık Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan ’Hazar Yeşil Enerji Koridoru’ için ortaklık
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