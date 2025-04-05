Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan ’Hazar Yeşil Enerji Koridoru’ için ortaklık

Anlaşma, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11'inci Danışma Kurulu ve 'Yeşil Enerji Danışma Konseyi' 3'üncü Bakanlar Toplantısı kapsamında imzalandı.

Söz konusu muhtıra, üç ülkenin enerji sistemlerinin birbirine bağlanmasını ve Avrupa'ya yeşil elektrik ihracatının kolaylaştırılmasını hedefleyen proje için fizibilite çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.