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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni oyuncağıyla poz verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 12:21
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni oyuncağıyla poz verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu'nun özel operasyon birimleri eğitim üssünü ziyaretinde yeni geliştirilen keskin nişancı tüfeğini test etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülke içi lokasyonu bildirilmeyen askeri üste özel operasyon birimlerince gerçekleştirilen silah atış müsabakalarını izledi.

Kim, yaptığı konuşmada, güçlü ordu kurmanın anahtarının kapasiteyi güçlendirmek olduğunu belirterek, yoğun eğitimleri "vatanseverlik ve halka sadakatin en canlı ifadesi" olarak niteledi.

Kim, "Savaş alanında zaferi garantilemek için gerçek savaş yeteneği yoğun eğitimle güçlendirilir. Silahlı askerlerin savaş hazırlıklarını tamamlamaları için ilk devrimci görevdir." dedi.

Foto: İHAFoto: İHA

"Özel operasyon birimlerinin güçlendirilmesi, şu anda ordu stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturuyor." diyen Kim, yeni geliştirilen keskin nişancı tüfeğini denedi.

Güney Kore basını, Kim'in üs ziyaretinin, Güney Kore'deki Anayasa Mahkemesince, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azline karar vermesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.

3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı, anayasada belirtilen "ulusal kriz" koşulunu karşılamadığı gerekçesiyle "anayasaya aykırı olduğuna" hükmedilen Yoon, dün görevinden azledilmişti.

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