Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni oyuncağıyla poz verdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülke içi lokasyonu bildirilmeyen askeri üste özel operasyon birimlerince gerçekleştirilen silah atış müsabakalarını izledi.



Kim, yaptığı konuşmada, güçlü ordu kurmanın anahtarının kapasiteyi güçlendirmek olduğunu belirterek, yoğun eğitimleri "vatanseverlik ve halka sadakatin en canlı ifadesi" olarak niteledi.



Kim, "Savaş alanında zaferi garantilemek için gerçek savaş yeteneği yoğun eğitimle güçlendirilir. Silahlı askerlerin savaş hazırlıklarını tamamlamaları için ilk devrimci görevdir." dedi.