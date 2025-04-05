İspanya’da konut krizi: Kiracılardan yurt genelinde gösteri çağrısı

Gösteriler, "Evlerden kazanç sağlama dönemini sona erdirelim" sloganıyla yapılacak.

Başta Palma de Mallorca, Barcelona ve Madrid olmak üzere yaklaşık 40 şehirde protestolar planlanıyor ve binlerce kişinin katılması bekleniyor.

KİRACILARIN TALEBİ NE?

Gösteri organizatörleri, gayrimenkul spekülasyonlarının sona ermesini, daha fazla sosyal konut yapılmasını, tatil amaçlı konaklamalara yönelik sınırlamalar getirilmesini, kira indirimi yapılmasını ve kamulaştırmalar yapılmasını talep ediyor.

İspanya'da yıllardır yeterince konut inşa edilmediği ve kiraların hızla arttığı belirtiliyor.

TURİST REKORU YEREL HALKTA ÖFKEYE YOL AÇIYOR

Özellikle Mallorca, Barcelona, Valencia, Málaga ve Madrid gibi tatil bölgelerinde, kitle turizmi ve lüks turizmin etkileri büyük öfkeye yol açtı.

İspanya'daki turist sayıları rekor kırarken, düşük gelirli yerel halk kiralarını karşılamakta zorlanıyor.