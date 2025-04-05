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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 11:10
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı. Perşembe gününü 69,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,74 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Mart-4 Nisan'da bir önceki haftaya göre 5 artarak 489'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 69,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,74 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 66,33 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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