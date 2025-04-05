İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı

Şirketten yapılan açıklamada ABD'nin JLR'nin otomobil markaları için önemli bir pazar olduğuna dikkat çekilerek, "İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışıyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken Nisan ayında sevkiyat duraklatmak da dahil olmak üzere bazı kısa vadeli önlemler alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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