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İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 17:10
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İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı

İngiliz otomotiv firması Jaguar Land Rover (JLR), ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifeler nedeniyle ABD'ye olan sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ABD'nin JLR'nin otomobil markaları için önemli bir pazar olduğuna dikkat çekilerek, "İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışıyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken Nisan ayında sevkiyat duraklatmak da dahil olmak üzere bazı kısa vadeli önlemler alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı İngiliz otomotiv firmasından ek tarifeler sonrası ABD kararı
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