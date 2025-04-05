Endonezya’da Çin ve ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklama

Bank Indonesia, yaptığı açıklamada, döviz likiditesinin yeterli seviyede olmasını sağlamak için spot, yerli olmayan teslimatlı vadeli işlem ve tahvil piyasalarına müdahaleleri optimize edeceğini belirtti.

Endonezya'nın sermaye piyasaları, Ramazan Bayramı tatilinin ardından Salı günü yeniden açılacak.