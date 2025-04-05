Endonezya'da Çin ve ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklama
Endonezya Merkez Bankası, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin'in tarife açıklamaları nedeniyle piyasalarda yaşanan belirsizliklere karşı para birimi rupiahın istikrarını korumaya kararlı olduklarını duyurdu.
Bank Indonesia, yaptığı açıklamada, döviz likiditesinin yeterli seviyede olmasını sağlamak için spot, yerli olmayan teslimatlı vadeli işlem ve tahvil piyasalarına müdahaleleri optimize edeceğini belirtti.
Endonezya'nın sermaye piyasaları, Ramazan Bayramı tatilinin ardından Salı günü yeniden açılacak.