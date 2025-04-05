Ukrayna’dan Rus tesislerine İHA’lı saldırı

Vali Artyom Zdunov, saldırıya uğrayan tesisi isimlendirmedi ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Rusya'nın güvenlik güçlerine yakın bir Telegram kanalı olan Baza, hedefin Saransk şehrindeki bir optik fiber fabrikası olduğunu, bu fabrikanın Ukrayna sınırından 820 km (510 mil) uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, saldırıya ait bir gece patlamasının görüntüsü paylaşıldı.